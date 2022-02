Gli esperti: “Basta bugie sul vaccino pediatrico, abbiamo avuto 44 morti tra ragazzi e bimbi”

Alberto Villani ed altri esperti bocciano la scelta di molti genitori di evitare di vaccinare i figli: "Abbiamo avuto 44 morti tra ragazzi e bimbi”

In tema di vaccino pediatrico ed ai più giovani gli esperti insorgono e lo fanno con le cifre crude: “Basta bugie sul vaccino pediatrico, abbiamo avuto 44 morti tra ragazzi e bimbi”. Le scelte di alcuni politici ed una diffidenza di fondo nel mondo dei genitori scatenano la risposta degli addetti ai lavori.

“Abbiamo avuto 44 morti tra ragazzi e bimbi”: le scelte di Salvini, Meloni e di molti altri genitori

A dare input alle precisazioni di virologi, pediatri ed infettivologi anche alcune decisioni da parte di personaggi pubblici, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni che hanno detto no alla vaccinazione dei figli più piccoli. Il leader della Lega pare abbia consultato un pediatra e quella di FdI avrebbe paragonato la possibilità per un minore di morire per covid a quella “di essere colpito da un fulmine”.

Il parere di Locatelli: “Vaccinazione raccomandata da tutte le associazioni pediatriche”

E Franco Locatelli, coordinatore del Cts, ha detto la sua in merito, anzi, l’ha ribadita: “La vaccinazione è raccomandata da tutte le associazioni pediatriche e i benefici sono la tutela della salute dei bambini”. E ancora: “In età pediatrica sono state somministrate quasi 4,2 milioni di dosi, di cui 4 milioni dai 12 ai 16 anni e 173mila dai 5 agli 11 anni. In totale c’è stato l’1% di segnalazioni avverse attribuibili all’età pediatrica, più di tre quarti largamente non gravi”.

Villani durissimo, a dire che i vaccini pediatrici servono sono i numeri dei decessi

Alberto Villani, primario di pediatria romano ed ex membro del Cts, non l’ha messa così conciliante e in un’intervista rilasciata a la Stampa ha detto: “I vaccini non fanno andare bambini e ragazzi in ospedale ma evitano che ci finiscano. Qui al Bambin Gesù abbiamo avuto 90 piccoli ricoverati e nove intubati in rianimazione. Mentre non ne ho mai visto uno arrivare per reazioni avverse al vaccino. Mi chiedo come sia possibile allarmarsi per pericoli inesistenti quando abbiamo avuto 44 morti tra zero e 19 anni”.

Più chiaro di così non poteva esserlo.