Governo, Giorgia Meloni userà l’articolo determinativo “Il” nelle note ufficiali

Da ora in poi Giorgia Meloni si farà chiamare "il presidente del Consiglio". Sulla questione è anche intervenuta l'Accademia della Crusca.

Tra le questioni che hanno tenuto banco in questi giorni caldi che hanno portato Giorgia Meloni a diventare presidente del Consiglio c’è stata quella legata all’uso dell’articolo: sarebbe stata “la” presidente o “il presidente”? Alla fine ha propenso per quest’ultima formula, tra l’altro già impiegata in quanto leader di Fratelli d’Italia.

Governo, la scelta di Giorgia Meloni nelle note ufficiali

Ad intervenire sulla questione è stata la stessa Accademia della Crusca. Il presidente Claudio Marazzini, interpellato da Adnkronos, ha portato alcuni precedenti come quello di Laura Boldrini: “Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo: ‘Secondo l’opzione che fu a suo tempo di Giorgio Napolitano (che preferiva chiamare ‘il presidente della Camera’ anche se era una donna, Laura Boldrini)'” ha osservato. Analogamente Maria Elisabetta Alberti Casellati in qualità di presidente del Senato (ora ministro delle riforme istituzionali) “scelse il maschile non marcato”.

Ha poi spiegato: “Chi vuole interpretate il maschile non marcato come un errore di grammatica, commette un eccesso.

Si tratta solo di una preferenza linguistica, magari ormai minoritaria, dettata dall’appartenenza anagrafica a una diversa generazione, o dettata da una cosciente scelta ideologica (una scelta che, di per sé, non vedo come possa essere messa sotto accusa quale fosse un errore grammaticale)”.

Beatrice Venezi: “Hai lottato come una leonessa”

Uno degli ultimi casi in ordine di tempo ha riguardato Beatrice Venezi che, a Sanremo 2021, aveva affermato che preferiva essere chiamata “Direttore d’orchestra”.

La stessa Venezi, sui social, ha ringraziato Giorgia Meloni per il grande impegno profuso durante queste elezioni: “Ti meriti tutto Giorgia, hai lottato come una leonessa dal primo giorno, instancabile e determinata, con competenza e passione, e con la forza che forse solo una madre conosce. Adesso comincia un altro duro lavoro ma sono certa che sarai all’altezza delle aspettative di tutti gli italiani che aspettavano questo momento da una vita”.