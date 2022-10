Governo Meloni, il presidente del Consiglio dà del “tu” al deputato Soumahoro: chiede scusa

L'opposizione ha protestato dopo che il presidente del Consiglio Meloni si è rivolto al deputato Aboubakar Soumahoro dandogli del "tu": "Ho sbagliato".

Nei confronti del neo presidente Consiglio Giorgia Meloni, ci sono state diverse critiche da parte dell’opposizione dopo che quest’ultima si è rivolta al deputato dei Verdi Aboubakar Soumahoro dandogli del “tu”: “Chiedo scusa, succede di sbagliare”, sono state le sue parole di risposta.

Poco prima il deputato aveca preso la parola proprio durante il dibattito sulla fiducia al Governo.

Governo, Giorgia Meloni chiede scusa a Soumahoro per avergli dato del “tu”

Nel suo intervento di replica, il presidente del Consiglio Meloni ha ammesso: “Al collega Soumahoro mi sento di dire, tutti ci sentiamo scolari della storia, sai, altrimenti saremmo ignoranti del presente, senza futuro”. Ha quindi proseguito osservando: “Avete ragione, errore mio. Chiedo scusa.

Succede nella vita di sbagliare, basta saper chiedere scusa quando accade”.

L’intervento di Soumahoro: “Italiani si nasce, ma anche si diventa”

Soumahoro poco prima aveva invece dichiarato: “Lei, presidente Meloni dice di provenire dai bassifondi dell’underdog, ma anche io provengo da lì. Le voglio ricordare che italiani si nasce ma anche si diventa“.

Quindi ha proseguito: “Vogliamo parlare a nome di chi conosce la fame, la fatica e il sudore, di chi è precario, sfruttato, marginalizzato, ma vogliamo parlare anche a nome di chi porta sulla propria pelle le cicatrici della discriminazione o di chi ha un diverso orientamento sessuale, una diversa provenienza geografica, di chi lavora per mandare avanti l’Italia e si trova senza servizi, di chi vive in città dormitorio, di chi lavora ma non riesce a mandare avanti la famiglia, di chi è costretto a migrare, come i nostri giovani, o di chi viene nel nostro Paese”.