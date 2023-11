Nella Casa del Grande Fratello Angelica si è esibita in un balletto sexy, prendendo in mezzo Mirko

Gli autori della casa più spiata d’Italia hanno lanciato una sfida sulla sensualità. Angelica ha raccolto il guanto e non si è tirata indietro. Il comportamento, però, ha suscitato non pochi malumori.

Grande Fratello, Angelica provoca Mirko

Le inquiline della Casa del Grande Fratello si sono messe in gioco, divertendosi a provocare i ragazzi. Prima fra tutte Angelica Baraldi, nonostante l’atteso incontro con il compagno Riccardo Romagnoli. “Ho deciso che lo faccio” ha dichiarato la modenese. Era stata accusata di essere una “gatta morta“, in particolare da Greta Rossetti che non ha mai nascosto la gelosia nei confronti del fidanzato Mirko. Durante i preparativi per la serata è stata proprio Angelica ad ammettere di “voler fare la gatta morta” aggiungendo “sono io a decidere quando e come farlo”.

Cosa è successo

La ragazza ha lanciato una prima provocazione a chiunque mettesse in dubbio il suo carattere. A tavola è stata protagonista di un sensuale balletto, insieme ad altre compagne, in cui si è soffermata, forse un po’ troppo, su Mirko. Ha ballato intorno a lui, accarezzandolo in maniera molto sexy. Alla luce dei precedenti, il pubblico si aspettava che il ragazzo prendesse le distanze, ma è stato l’opposto. È stato al gioco, buttandola sul ridere. Il comportamento dell’ex concorrente di Temptation Island, però, ha diviso i fan. Alcuni hanno preso le sue difese, dicendo che sia stata Angelica a tirare un po’ troppo la corda. Altri invece ritengono che Mirko in primis avrebbe dovuto bloccare la cosa sul nascere.

La reazione di Greta

L’unica cosa certa è che lo spettacolo di Angelica ha suscitato la reazione della fidanzata di Mirko, Greta, che è stata una spettatrice attiva da quando il ragazzo è entrato nella Casa del GF. L’ex tentatrice di Temptation Island, infatti, ha affidato il proprio commento ad Instagram: “Non devi neanche dire ‘stasera faccio la gatta morta’, perché ti viene talmente tanto spontaneo che non c’è bisogno di farlo. Lo sei proprio tu. Quindi non devi fare niente. Sii te stessa, che sei la gatta morta per eccellenza. Poi mi dicono che non devo dirlo sui social…dai su. Lei lo dice in televisione, io lo dico sui social. Due mezzi diversi di comunicazione” ha affermato in una storia.