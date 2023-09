Grande Fratello, incursione in Casa: i concorrenti del tugurio rubano tutto

Grande Fratello, incursione in Casa: i concorrenti del tugurio lasciano a secco gli abitanti del loft.

Incursione nella Casa del Grande Fratello da parte dei concorrenti del tugurio. I cinque gieffini sono entrati nel loft dei ‘ricchi’ e hanno rubato tutto quello che potevano, creando un certo malcontento negli altri.

Grande Fratello: i concorrenti del tugurio rubano tutto

Gli autori del Grande Fratello 2023 hanno deciso di animare un po’ la Casa. All’orario di pranzo, dopo che Rosy Chin aveva cucinato per tutti, hanno freezzato i concorrenti del loft lussuoso e hanno dato la possibilità ai gieffini del tugurio di entrare in Casa per rubare quanto volevano.

I concorrenti freezzati non accettano il furto

I concorrenti del tugurio, indossando accappatoi con cappucci, hanno fatto incursione in Casa e hanno sottratto di tutto. Hanno aperto il frigorifero e il congelatore, rubando carne, sughi e quant’altro. Poi, sono andati nel salone dove stavano mangiando i ‘ricchi’ e gli hanno tolto alcune delle pietanze disposte sul tavolo.

Grande Fratello: i concorrenti della Casa restano a secco

Mentre i concorrenti del tugurio sono tornati nella loro abitazione con un bel bottino, gli inquilini della Casa sono rimasti a secco. “Poverini“, ha affermato Anita rendendosi conto che loro cinque hanno rubato troppe cose agli altri che sono numericamente maggiori. Giuseppe Garibaldi, però, non è d’accordo:

“Ragazzi, se si fa una rapina in banca si fa per 10 euro o 1 milione di euro? Per un milione di euro”.