Grande Fratello Vip 6: il succoso gossip sul fratello delle tre principesse Selassié

Christian Selassié, fratello delle tre principesse attualmente concorrenti del Gf Vip 6, sta destando la curiosità dei social

Le tre principesse Selassié stanno senza dubbio attirando l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip grazie al loro carattere estroverso nonché alle numerose dinamiche che riescono ad attivare nella Casa. Di recente, per esempio, due di loro si sono scagliate apertamente contro Davide Silvestri, tacciandolo di falsità e di strategia per via di alcune sue affermazioni scherzose in diretta.

Christian Selassié: il gossip su Giovanni Ciacci

Tuttavia forse non tutti sanno che le tre gieffine hanno anche un fratello. Si tratta nel dettaglio di Christian Selassié, classe 1989, che ovviamente non fa parte del mondo dello spettacolo.

Il 32enne non ama infatti mostrarsi in pubblico, pur essendo in ogni caso anche lui di sangue reale. È infatti uno degli eredi al trono del regno di Etiopia così come le sorelle, discendenti legittime dell’imperatore Hailé Selassié, detronizzato nel 1975.

Il fratello delle principesse etiopi che parteciperanno al Grande Fratello Vip è Christian Haile Selassie ed è stato fidanzato con Giovanni Ciacci che disse di lui:

"Non compro a scatola chiusa ci sono già andato letto… #GfVip6 #Grandefratellovip #haileselassie #giovanniciacci

In tempi non sospetti, Giovanni Ciacci aveva parlato del giovane reale nel 2018, rivelando di aver avuto con lui una storia d’amore. Lo stesso costumista di casa Rai aveva infatti raccontato di Christian riferendosi a lui come a un principe che gli aveva fatto la corte. Dopo essersi conosciuti, Selassié gli avrebbe anche chiesto di sposarlo. Il matrimonio non è però poi evidentemente andato a buon fine, per ragioni a noi al momento sconosciute.