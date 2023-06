Un gravissimo lutto ha colpito nelle scorse ore Cristina Fogazzi, anche nota come Estetistica Cinica: con una Instagram Stories pubblicata quest’oggi l’influencer ha informato i suoi follower della morte della madre.

Fogazzi ha rivelato la terribile notizia con poche e semplici parole condivise sui social. Pur nel dramma, l’imprenditrice aveva molte persone a lei care intorno quando ha scoperto la notizia. Ecco le sue dichiarazioni:

È mancata mia madre all’improvviso mentre ero in vacanza. Per fortuna la notizia mi ha raggiunto mentre stavo con le persone che amo e che mi proteggono sempre. Devo riordinare i pensieri e il dolore. Ci vedremo quando lo avrò fatto. So per certo che avrete per me un pensiero gentile. Ci conosciamo da tanto tempo.