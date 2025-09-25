In un post sui social, la ballerina e conduttrice radiofonica, Rossella Brescia, ha informato i suoi fan di aver appena subito un lutto terribile. Ecco le sue parole.

Grave lutto per Rossella Brescia: “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita”

Grave lutto per Rossella Brescia che, in soli quattro mesi, ha dovuto dire addio a tre persone della sua famiglia, suo padre e due zie.

Sui social, la ballerine a conduttrice radiofonica, ha voluto ricordargli con queste parole: “in quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita. Eravate così uniti, vi siete presi per mano anche adesso, come facevate sempre. Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. P.s: il mio papà era un sarto meraviglioso, gli abiti nella foto sono confezionati da lui.” Nel post ci sono infatti alcune foto d’epoca.

Grave lutto per Rossella Brescia, morto il papà malato di Alzheimer

Sono momenti difficili per Rossella Brescia, che ha dovuto dire addio all’amato papà e a due zie nell’arco di quattro mesi. In una intervista a “Verissimo“, la ballerina aveva rivelato a Silvia Toffanin che suo padre era malato di Alzheimer, e che si trovava nell’ultima fase della malattia: “se mio padre sapesse che devo fargli la barba e lo devo curare così nell’intimo, vorrebbe sicuramente morire, ed è una cosa che mi trafigge il cuore.” Rossella ha rivelato che suo padre non la riconosceva più: “vorrei anche solo 10 secondi di vita perché mi riconoscesse, sarebbe bellissimo.“