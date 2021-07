Il nuovo decreto contenente la lista dei luoghi per accedere ai quali si dovrà possedere il green pass potrebbe entrare in vigore il 26 luglio.

Nei prossimi giorni il governo si riunirà in una cabina di regia per discutere sul nuovo decreto contenente i luoghi in cui sarà obbligatorio il green pass: il provvedimento, che dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel dossier redatto dal Cts, potrebbe entrare in vigore dal 26 luglio.