Grido presenta il nuovo singolo, “Tokyo & Rio”: “Un brano in cui si riversano dubbi e incertezze”

Un brano nato di getto, che trae ispirazione dagli omonimi personaggi de "La casa di carta", ma nel quale Grido ha riposto anche sue esperienze personali.

Rap pungente e sempre coinvolgente, ma anche dinamico e comunicativo: Grido torna con un nuovo singolo: “Tokyo & Rio”. Sono due famosi personaggi della serie tv “La casa di carta” a offrire lo spunto per la sua nuova canzone. La loro fuga su un’isola deserta e il loro amore che si rafforza nonostante il caos intorno e le difficoltà sono le ispirazioni alla base del brano.

Grido, tuttavia, personalizza ogni pezzo e così nel suo racconto ha inserito anche esperienze personali. Riflette sul presente in cui viviamo e continua il suo percorso da rapper maturo e consapevole, che nella musica coniuga tecnica e sostanza.

Grido presenta il nuovo singolo, “Tokyo & Rio”

Parlando del suo nuovo singolo, “Tokyo & Rio”, Grido ha dichiarato: “È un brano nato di getto, un flusso di coscienza in cui si riversano tutti i dubbi e le incertezze sulla società odierna.

È un brano rap e in quanto tale è costituito da messaggio, narrazione, emozioni, riflessioni, flow e tecnica”.

Quindi ha ricordato: “La produzione è di Mastermaind, con cui ormai ho stretto un sodalizio, lavorando a quattro mani per un nuovo sound cucito su misura attorno alle mie idee“.

La carriera di Grido

All’anagrafe è Luca Aleotti, ma per i suoi fan resta Grido. Milanese classe 1979, ha una lunga e variegata esperienza musicale: nella seconda metà degli anni Novanta ha cominciato ufficialmente a rappare collaborando con gli Articolo 31 di suo fratello maggiore J-Ax e con tanti altri artisti che hanno partecipato alla costruzione della scena hip hop italiana, come DJ Enzo e Space One.

Poi ha fondato i Gemelli Diversi, gruppo con cui ha pubblicato, da frontman, 7 album (di cui uno live) e un greatest hits. L’esperienza preziosa lo ha fatto conoscere al grande pubblico e gli ha permesso di ottenere una grande popolarità, partecipando ai più grandi eventi musicali nazionali.

Dal 2011 ha iniziato una carriera solista che lo ha portato a pubblicare quattro album (l’ultimo, “Diamanti e fango”, è del 2019 ) e a collaborare sia con alcuni dei rapper più importanti della scena, come Tormento, il compianto Primo dei Cor Veleno, Shade, Mistaman, Caneda , Inoki e Nerone, sia con altri artisti di rilievo come i Sud Sound System, Biggie Bash (Boomdabash), Sylvestre e Il Cile.