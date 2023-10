Nella giornata di ieri, l’Assemblea Onu era chiamata a votare il testo in merito alla risoluzione della tregua tra Israele e Hamas. Fra i 120 voti a favore non è figurato quello dell’Italia: l’ambasciatore Maurizio Massari (rappresentante italiano all’Onu) ne ha spiegato i motivi.

Onu, la risoluzione della tregua tra Israele e Hamas: il voto

120 voti a favore, 14 contrari (tra i quali troviamo gli USA e proprio Israele) e 45 astenuti. Si è così divisa la votazione dell’Assemblea dell’Onu in merito alla risoluzione per la tregua a Gaza. Il testo, non vincolante perchè approvato dall’Assemblea e non dal Consiglio di Sicurezza, serve principalmente a garantire l’ingresso di aiuti nella Striscia. L’Italia si è astenuta, così come hanno fatto anche Germania e Regno Unito. “Oggi è un giorno che passerà alla storia nell’infamia, un giorno buio per l’Onu, che non ha più un briciolo di rilevanza o legittimità“ – tuona l’ambasciatore israeliano Gilad Erdan dopo l’approvazione del testo.

Onu, la risoluzione della tregua tra Israele e Hamas: Italia astenuta

Ma perché l’Italia si è astenuta? A darne spiegazione è stato direttamente il rappresentante italiano permanente all’Onu, Maurizio Massari: “Manca la condanna inequivocabile degli attacchi di Hamas a Israele, manca il riconoscimento del diritto di difendersi di ogni Stato sotto attacco, in questo caso Israele, e non menziona la richiesta del rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi del 7 ottobre”.