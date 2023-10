Guerra in Medio Oriente, scontri Israele-Hamas a Gaza: ucciso il terrorista c...

Nella notte, a Gaza, si sono verificati altri feroci scontri tra i militari di Israele e i terroristi di Hamas. L’Idf avanza lentamente, ma è ormai una presenza fissa nella zona settentrionale della Striscia. Negli scontri di questa notte è stato ucciso Nasim Abu Ajina, un altro capo di Hamas.

Scontri nella notte a Gaza: Israele uccide capo di Hamas

Nelle prime ore della mattinata di oggi, l’esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso nel corso di alcuni raid notturni il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas, Nasim Abu Ajina. L’uomo, secondo quanto si apprende, era uno dei principali responsabili: “Del massacro dello scorso 7 ottobre nel kibbutz Erez e nel Moshav di Netiv HaAsara“. L’Idf spiega anche che, negli anni passati Abu Ajina: “Aveva comandato la difesa aerea di Hamas e preso parte allo sviluppo dei droni e dei parapendii dell’organizzazione terroristica. La sua eliminazione riduce in modo significativo gli sforzi di Hamas di contrastare le attività di terra israeliane”.

Scontri nella notte a Gaza: i raid aerei

I terrificanti scontri di Gaza non si sono fermati lì. Nella notte, come comunica un portavoce dell’esercito dello Stato ebraico, i militari di Israele: “Hanno ucciso i terroristi e guidato le forze aeree in attacchi in tempo reale su obiettivi e infrastrutture del terrore“. In uno dei più pericolosi raid aerei, avvenuto ad al-Zawayda, ha perso la vita un’intera famiglia composta da almeno 18 persone, tra i quali c’erano anziani e bambini innocenti.