Guerra in Ucraina, cosa prevede l’accordo tra Kiev e la Polonia?

Nella notte il presidente Zelensky ha tenuto un discorso nel quale a parlato dei rapporti tra Ucraina ed Europa, e del nuovo accordo con la Polonia.

Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha annunciato ufficialmente un nuovo accordo con la Polonia per l’istituzione di dogane comuni sul confine.

Nella notte il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, è tornato a parlare dei numerosi rapporti che Kiev ha intrapreso con l’Europa e il mondo Occidentale in tempo di guerra.

Nello specifico, ha sottolineato con gioia l’ultimo accordo stretto con la Polonia:

«Abbiamo finalmente accolto a Kiev il presidente polacco Andrezej Duda. Il primo a collegarsi con il parlamento Verkhovna Rada è stato Boris Johnson , leader della Gran Bretagna . Quella fu una giornata storica che non dimenticheremo. Oggi invece abbiamo potuto ospitare personalmente il presidente polacco per dare il via a una nuova cooperazione tra i nostri due Paesi»

Dopo aver ringraziato pubblicamente la Polonia per l’aiuto offerto ai profughi ucraini, e aver conferito un’onorificenza alla città di Rzeszòw, il presidente ucraino ha annunciato l’istituzione di dogane comuni sul confine:

«Questo renderà più celeri tutte le procedure che ci riguardano. Si tratta anche di un primo passo per l’integrazione nell’Unione Europea. Siamo davanti a un processo storico. […] Sono grato alla Polonia per l’aiuto fornito e per averci reso il cammino verso l’Unione Europea più facile e più rapido. Il nostro Paese rafforza ogni giorno i suoi rapporti internazionali nell’ottica di far finire questa guerra il prima possibile».