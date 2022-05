Guerra in Ucraina, il piano segreto di Putin per vincere il conflitto

Putin è pronto a dichiarare guerra totale all'Ucraina e inviare centinaia di migliaia di soldati: ecco il "piano segreto" per terminare il conflitto.

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe escogitato un “piano segreto” per porre fine alla guerra in Ucraina una volta per tutte.

Il piano di mobilitazione militare in Russia

Gli incendi sempre più frequenti nei centri di reclutamento in Russia non sarebbero un caso.

Il Cremlino, infatti, starebbe escogitando qualcosa, e diversi cittadini russi non sarebbero d’accordo con quanto ideato. In primo luogo, in molti non sarebbero propensi alla coscrizione di Primavera che spedirà 135mila giovani alla leva dell’esercito. In seconda istanza, Putin starebbe organizzando una mobilitazione segreta di guerra totale all’Ucraina.

Sembrerebbe che anche nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, oltre che in Crimea, siano state segnalate delle mobilitazioni sottotraccia.

I capi delle Repubbliche hanno emesso decreti per la mobilitazione generale, riferendo che le imprese sarebbero tenute a inviare il 50% dei lavoratori maschi in età di leva. Il Cremlino però non ha ancora ufficializzato nulla.

La testimonianza da Mosca

Verstka.media, il sito d’informazione russo, ha pubblicato la testimonianza della moglie di un impiegato della metropolitana di Mosca. La donna ha riferito di una strana riunione coi dirigenti, alla quale suo marito sarebbe stato costretto a partecipare.