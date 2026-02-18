Anche una cena apparentemente tranquilla può trasformarsi in un’esperienza drammatica. La vicenda dell’ex protagonista del Grande Fratello, Erica Piamonte, dimostra come un singolo alimento possa provocare gravi conseguenze, tanto da portarla direttamente in ospedale per cure d’urgenza.

“Ho vomitato sangue”, Erica Piamonte in ospedale dopo una cena

Quella che doveva essere una tranquilla serata all’insegna della buona cucina si è trasformata in un’esperienza da incubo per Erica Piamonte.

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, la nota influencer toscana ha vissuto ore di autentico terrore dopo aver consumato un piatto del menù degustazione che le ha provocato una reazione violenta. “Una situazione indescrivibile”, ha confidato ai suoi follower, raccontando di essere stata costretta a ricorrere alle cure d’urgenza a causa di una lacerazione gastrica.

Il malore sarebbe iniziato poche ore dopo la cena, quando Erica avrebbe deciso di assaggiare un’ostrica. Intorno all’una e mezza, sarebbero comparsi i primi sintomi: nausea intensa e conati sempre più frequenti. “Ho passato tutta la notte a vomitare, almeno nove volte, le ultime due volte ho rigettato solo sangue”, ha aggiunto, descrivendo la gravità della situazione.

Erica Piamonte in ospedale dopo una cena: diagnosi e percorso di recupero

Trasportata in ospedale in condizioni di debilitazione, Erica ha vissuto momenti di forte apprensione: “Quando mi hanno messo la cannula, sono quasi svenuta e ho rivomitato”. Gli accertamenti clinici, tra cui un’ecografia allo stomaco, avrebbero evidenziato una ematemesi dovuta alla sindrome di Mallory-Weiss, una lesione meccanica della mucosa che collega esofago e stomaco provocata dallo sforzo dei conati.

Non si tratterebbe di un episodio isolato: l’influencer ha ricordato un precedente dodici anni fa, sempre dopo l’ingestione di ostriche, suggerendo una possibile intolleranza o allergia al mollusco. Dopo terapie endovenose e stabilizzazione clinica, Erica è stata dimessa e ora segue una dieta liquida e farmaci per una settimana, “Sto già meglio anche se mi sento un po’ debole”, ha rassicurato, ringraziando i fan per il sostegno ricevuto. L’episodio, seppur drammatico, si è risolto senza conseguenze gravi, lasciando la ex gieffina sotto osservazione e in convalescenza.