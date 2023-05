La diretta di ieri dell’Isola dei Famosi ha avuto alti e bassi. A prendere le redini del programma nel momento più delicato è stato Alvin che ha soccorso Corinne quando si è sentita male.

Fiore voleva l’Isola dei Famosi

Durante la puntata di lunedì 15 maggio Fiore Argento ha ricevuto la telefonata della sorella. Asia ha spronato Fiore a continuare nonostante le difficoltà. La sorella maggiore, però ha grosse difficoltà a continuare la sua permanenza sull’isola di Cayo Cochinos. L’infortunio al piede non le permette di camminare o di fare altre attività, nemmeno quelle più semplici.

Anche Ilary ha provato a convincere la figlia di Dario Argento a restare e proseguire la sua avventura.

La risposta di Fiore è stata: “Sono molto provata. Per me non sono stati giorni facili. Non so cosa fare. Mi dispiace andare via, però non sto bene qua è dura davvero. Ok resto fino a lunedì allora”.

La lite tra Alvin e Ilary

Dopo le nomination invece Fiore ha detto: “Tanto presto ci vediamo che torno”. La conduttrice del programma ha risposto che avrebbe rivisto la concorrente soltanto lunedì prossimo nella diretta.

Alvin è intervenuto nella discussione tra Ilary e Fiore e ha spiegato: “Prima quando vi spiegavo che stare qui non è facile intendevo questo. Lei non sta bene e non potete capire com’è la situazione qua. Non è che non volevo che restasse, ma stando qui posso capire Fiore meglio“. La risposta piccata della Blasi non si è fatta attendere: “Ma dai Alvin e fatte na risata. Lì ci sono 40 gradi? E allora qui piove dai che è l’una di notte e sono stanca. Non te ce mette pure te. Stasera male male ve lo dico”.

Lo svenimento di Corinne Clery

Altro momento importante è stato quello della prova di coraggio. Gli autori avevano preparato una prova in cui tre concorrenti, Paolo, Corinne e Pamela dovevano affrontare le loro paure. Corinne Clery temendo che nella teca coperta da un telo potesse esserci un serpente ha avuto un mancamento. La concorrente si stava accasciando a terra, ma è stata prontamente presa da Alvin che l’ha poi abbracciata per tranquillizzarla. Corinne ancora spaventata è tornata a sedersi tra le sue compagne nonostante sia stata rassicurata del fatto che non ci fossero serpenti nella prova.

A prendere il posto di Corinne nella prova è stata Helena la quale si è mostrata molto preoccupata per la Clery.

Nel frattempo Corinne è stata soccorsa dai medici e dallo staff dell’isola. Dopo alcuni minuti la concorrente si è ripresa e ha ricevuto anche una bella sorpresa da parte di una delle sue più care amiche, la splendida attrice Barbara Bouchet.