I nonni devono mantenere nipoti se genitori non possono: la sentenza della Cassazione

I nonni devono mantenere nipoti se genitori non possono: cosa hanno deciso gli "ermellini" di Piazza Cavour sui doveri degli ascendenti familiari

I nonni devono mantenere nipoti se genitori non possono: arriva la sentenza della Cassazione con cui i giudici con la stola di ermellino hanno statuito che la stesso viga in caso di inadempienza e per assistenza, ma non sul denaro.

In buona sostanza la Suprema di Piazza Cavour ha dato conferma giurisprudenziale ad un orientamento già consolidato, quello per il quale i nonni devono “intervenire economicamente se entrambi i genitori non sono in grado o non hanno la possibilità economica di mantenere in maniera adeguata i figli”.

I nonni devono “mantenere” nipoti

Del pronunciamento del massimo organo di giustizia italiano ha dato menzione un articolo de Il Messaggero. E la polpa del giudicato è questa: “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“.

Un principio giuridico stabilisce pertanto che l’intervento dei nonni scatta solo nel momento in cui entrambi i genitori non hanno i mezzi sufficienti o la possibilità di trovarsi un lavoro.

Cosa accade se un solo genitore ha problemi

Se il “vulnus” riguardasse uno solo di essi non ci sono margini per l’intervento degli ascendenti. In più, la sentenza norma che l’obbligo per i parenti (ascendenti in ordine di prossimità) è da considerarsi una “misura estrema prima della quale è necessario provare in tutti i modi a recuperare le somme dovute dai genitori inadempienti”.

Poi una precisazione: l’obbligo non consiste nel dare direttamente i soldi ai nipoti, ma nell’aiutare i genitori a adempiere la loro funzione e i loro obblighi verso i figli.