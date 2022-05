Ida e Riccardo asfaltati da Manetti e Isabella Ricci: “Non può funzionare”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati asfaltati da Giorgio Manetti e Isabella Ricci, che non credono in un loro futuro insieme.

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e, a quanto pare, tra lui e Ida Platano sembra che le cose abbiano ripreso a scorrere come un tempo e in tanti si chiedono se i due torneranno a stare insieme. Nel frattempo Giorgio Manetti e Isabella Ricci hanno espresso il loro parere sulla questione.

Ida Platano e Riccardo: cosa ne pensano Manetti e Isabella Ricci

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati asfaltati da Giorgio Manetti e Isabella Ricci, che a quanto pare sono convinti che le cose tra loro non possano funzionare.

“Non me ne vogliano Ida e Riccardo, che ho conosciuto durante il mio ultimo anno a Uomini e Donne, ma sinceramente non vedo per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile.

Seguo il programma e ascolto quello che dicono: da come parlano, a me sembra che siano molto focalizzati su se stessi, e forse non maturi per una relazione. Nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente”, ha dichiarato l’ex compagno di Gemma Galgani, mentre Isabella Ricci – prossima a convolare a nozze – ha ammesso:

“Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po‘ come Gemma. Da Marcello (Messina, ndr) in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita… per quanto riguarda Riccardo, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato – se si ha intenzione di intraprendere una storia con lui – per quello che è”.

Le critiche di Tina Cipollari

Ida Platano e RIccardo Guarnieri replicheranno a quanto è stato affermato su di loro dai due ex volti di Uomini e Donne? Anche Tina Cipollari nelle settimane scorse si è scagliata contro i due e ha detto: “Fate pena”, aveva tuonato, e ancora: “L’ipotesi è che voi siete due grandi furbi, state qua solo per visibilità”.