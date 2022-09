Il cane defeca in bocca alla padrona mentre dorme: ricoverata con urgenza

Il cane di razza chihuahua che le dormiva sul volto defeca in bocca alla padrona mentre dorme: ricoverata con urgenza in un ospedale britannico

I media stanno lanciando la assurda storia di un cane che nel Regno Unito defeca in bocca alla padrona mentre dorme, con la donna ricoverata con urgenza in ospedale. La 51enne Amanda Gommo vive un’esperienza rivoltante e decisamente pericolosa per la sua salute, tanto da essere stata male per tre giorni dopo quel regalo a dir poco sgradito.

Ma cosa è successo?

Il cane defeca in bocca alla padrona

I media raccontano che Amanda si stava riposando di pomeriggio quando il suo chihuahua Belle ha avuto un malore. Dato che il cagnolino dormiva in faccia alla sua umana quello che sarebbe successo dopo è intuibile: quella scarica di diarrea ha preso la via esatta di dove certe cose non dovrebbero finire neanche con il pensiero. Amanda ha spiegato ai media di aver “sentito qualcosa di caldo sul viso.

È stato disgustoso, l’ho subito allontanata, ho provato a lavarmi ma non sono riuscita a togliermi quel saporaccio dalla bocca”.

Il malore di Belle e quello di Amanda

A quel punto sono successe due cose: la figlia di Amanda ha portato Belle dal veterinario dove le sono stati diagnosticati dei parassiti intestinali e Amanda si è sentita male anch’essa. Alla donna sono stati prescritti farmaci antispastici ma alla fine si è reso necessario un ricovero in ospedale con la 51enne vittima di una grave infestazione con disidratazione.

Alla fine di quella brutta avventura Amanda ha detto ai media: “Ho perdonato Belle per il suo piccolo incidente e la amo ancora con tutto il cuore, ma sarò sicuramente più attenta alla posizione in cui dormiamo in futuro”.