Ilary Blasi, il trattamento al viso: pioggia di critiche sui social

Ilary Blasi si è mostrata sui social dopo aver subìto un trattamento estetico al viso ed è stata travolta da una pioggia di critiche.

Ilary Blasi: il trattamento al viso

Come altre celebrità anche Ilary Blasi è solita mostrare ai fan i trattamenti di bellezza a cui sarebbe solita sottoporsi ma, questa volta, a quanto pare non avrebbe ottenuto riscontri positivi: i fan infatti avrebbero criticato la showgirl per la sua pelle perfettamente tonica e fin troppo tirata.

I trattamenti a cui sarebbe solita sottoporsi (e che lei stessa ha mostrato via social) sono la carbossiterapia (che consiste in delle iniezioni di anidride carbonica sullo strato sottocutaneo) e la laminazione alle ciglia. Sui social in tanti le hanno scritto commenti negativi come “Ma perché rovinarsi così?”, e ancora: “Orrenda, inguardabile” o “Fra poco scoppia”.

Ilary Blasi: l’Isola dei Famosi

Molto presto la conduttrice sarà di nuovo al timone dell’Isola dei Famosi, che già aveva condotto lo scorso anno al posto di Alessia Marcuzzi. Sui social in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di sapere quali saranno le novità riguardanti il programma e quali saranno gli speciali look sfoggiati da Ilary per questa nuova edizione.

Ilary Blasi: la famiglia

La conduttrice ha deciso di prendersi dei periodi di pausa dal piccolo schermo anche per poter trascorrere più tempo in compagnia della sua famiglia.

Lei e il marito, Francesco Totti, hanno sempre dichiarato pubblicamente di voler crescere da soli i loro tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) senza l’aiuto di baby sitter. Oggi il maggiore dei tre, Cristian, ha iniziato a giocare a calcio esattamente come il padre. Ilary Blasi ha confessato di essere preoccupata per lui: “Come farebbe ogni mamma sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante.

E questo mi preoccupa molto. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”, ha dichiarato.