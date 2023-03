Imbocca sentiero con la Mercedes e rimane bloccato a picco su una scogliera

Arriva dal Regno Unito un curioso episodio per cui un uomo imbocca un sentiero con la Mercedes e rimane bloccato a picco su una scogliera. La disavventura ha riguardato un un automobilista in Cornovaglia che alla fine lascia il veicolo e se ne va a piedi. Sono cose che accadono quando non si ha dimestichezza con luoghi impervi e pericolosi e si incappa nel rischio di restare bloccati senza via di uscita ostruendo il passo a tutti.

Imbocca un sentiero e rimane bloccato

E da quanto si apprende è esattamente quello che ha fatto il proprietario di una Mercedes che lo scorso weekend ha imboccato uno strettissimo sentiero costiero in Cornovaglia, nel sud ovest dell’Inghilterra. L’uomo è rimasto bloccato ed ha ritenuto di dover abbandonare l’auto sul posto e di andarsene via, ostruendo il passo, un sentiero per gli escursionisti. Tutto bene se non fosse stato che lui sarebbe potuto precipitare di sotto e che gli escursionisti del sentiero pedonale tra Plaidy e East Looe Beach hanno trovato quel “tappo” con la stella di Stoccarda in mascherina ad ostruire il loro cammino.

Il residente: “Succede abbastanza spesso”

Ha spiegato un residente: “Era già successo un paio di anni fa, quando un automobilista aveva deciso di tornare a casa evitando le strade principali. Capita a chi non è della zona. Noi ci ridiamo su ma è pericoloso l’auto è rimasta quasi in equilibrio sul bordo del sentiero costiero a strapiombo sul mare”.