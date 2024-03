Un tratto della Statale 28 è stato chiuso al traffico a causa di un terribile incidente. Si tratta di un frontale tra due auto.

Imperia, incidente sulla Statale 28: tratto di strada chiuso al traffico

Un tratto della Statale 28 è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa di un terribile incidente. La chiusura è stata necessaria per consentire i soccorsi alle persone e ai mezzi coinvolti nello schianto, all’altezza della casa cantoniera, al km 136, in via Nazionale nel comune di Imperia. Nell’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimasti coinvolti due veicoli e tre persone. Uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco.

Imperia, incidente sulla Statale 28: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un frontale tra due auto. Una delle persone coinvolte, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia. I feriti, un uomo e una donna, passeggeri di una vettura, e un’altra donna sulla seconda auto, sono stati soccorsi.