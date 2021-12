Incendio in casa a Londra, morti 4 bambini: è mistero sulle cause del rogo

Un incendio in casa provoca la morte di 4 bambini. È accaduto a Londra, nel quartiere Sutton. Si indaga sulle cause del rogo.

Nel quartiere Sutton, nella zona sud di Londra, un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, 16 dicembre, in un appartamento provocando la morte di 4 bambini con età comprese intorno ai 5 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provato a salvare i minori, ma purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare.

I loro corpi sono stati trovati privi di vita, con i soccorittori medici che hanno potuto soltanto accertare il decesso.

Incendio in una casa a Londra

Stando a quanto emerso finora sull’incendio, il primo allarme sarebbe arrivato intorno alle 19 del 16 dicembre e sul posto sarebbero giunte ben otto squadre di vigili del fuoco con circa sessanta operatori.

A riferirlo è Andy Roe, capo dei pompieri di Londra, che poi ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e all’intera comunità.

Restano al momento sconosciute le cause del rogo con i vigili del fuoco che avrebbero già avviato le opportune verifiche per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto nella casa situata sulla Collingwood Road a Sutton.

“I pensieri di tutti all’Unità di comando dell’area sud sono con la famiglia e gli amici di questi quattro bambini piccoli – ha detto al Sun il sovrintendente di polizia Rob Shepherd – È presto per dire cosa sia accaduto ma indagheremo per capire le cause dell’incendio”.