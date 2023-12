Una densa colonna di fumo si è alzata sopra l’area di Malagrotta, Roma, segnalando l’esplosione di un vasto incendio nell’impianto di trattamento meccanico-biologico “Tmb1“.

Intervento immediato dei vigili del fuoco

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:30 di domenica, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno inviato sul luogo dell’emergenza 40 uomini equipaggiati con 13 automezzi. Polizia, carabinieri e personale specializzato dell’Arpa sono accorsi sul posto per coordinare gli sforzi di spegnimento. L’incendio ha interessato nello specifico l’impianto di trattamento meccanico-biologico “Tmb1. Questo ha generato preoccupazioni in merito alla diffusione di sostanze tossiche nell’area circostante. Il comando dei vigili del fuoco ha richiesto alla direzione regionale del Lazio l’invio di personale del Gos (Gruppo operativo speciale), equipaggiato con mezzi specializzati per gestire l’evento.

La causa oggetto d’indagine

La causa dell’incendio è attualmente oggetto di indagine, lasciando aperte domande riguardo a ciò che potrebbe aver scatenato le fiamme nell’impianto di Malagrotta. L’episodio non è isolato. La zona è stata coinvolta da un altro grave incendio meno di due anni fa. Il 15 giugno 2022, l’impianto di trattamento “Tmb2” era stato colpito da un rogo, determinando la chiusura dell’installazione che gestiva circa 900 tonnellate di rifiuti al giorno, costringendo il Comune di Roma a trovare alternative per gestire l’emergenza.