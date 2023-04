Incidente in galleria tra due scooter, un morto e un ferito grave

L’urto quasi in territorio francese è stato tremendo dopo un incidente in galleria tra due scooter che ha fatto un morto e un ferito grave a Ventimiglia nella serata di martedì 11 aprile. Da quanto si apprende intorno alle dieci e mezza due scooter si sono scontrati frontalmente nella galleria dei Balzi Rossi, in prossimità del confine con la Francia. I media spiegano che sul posto sono intervenuti a razzo i team dei vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, poi le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Rossa di Bordighera.

Incidente in galleria tra due scooter

Addirittura sono arrivati anche soccorritori dalla Francia. Da quanto leggiamo su Today il traffico in entrambe le direzioni è stato bloccato mentre si procedeva a soccorrere i coinvolti: un giovane è morto poco dopo l’arrivo delle ambulanze, si tratta di un 35enne di Ospedaletti ma residente a Vallebona. Si apprende che l’uomo viaggiava su un scooter Honda, e che pare abbia “perso il controllo della guida per cause in fase di accertamento invadendo l’opposta corsia di marcia”.

Miracolato un terzo centauro

A quel punto il mezzo a due ruote si è schiantato contro un altro scooter Yamaha condotto da un 36enne. Quest’ultimo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Illeso un terzo scooterista che è riuscito a evitare l’impatto. Sempre ieri nella stessa zona c’era stato un altro grave incidente.