Tragedia a Rivarolo Mantovano, dove un motociclista ha perso la vita per un incidente in moto avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, non sarebbe residente in zona e avrebbe un’età intorno ai 45 anni.

La dinamica dell’incidente in moto di Mantova

La dinamica è al vaglio degli inquirenti, che al momento stanno analizzando varie ipotesi fra cui un momento di distrazione da parte dell’uomo ma anche un tratto di asfalto bagnato che potrebbe averlo mandato fuori strada.

Il centauro è finito fuori strada mentre percorreva una curva lungo la provinciale che collega il paese a Villanova.

Incidente in moto a Mantova: i soccorsi

Il motociclista è finito in un fossato, insieme alla sua Bmw. Alcuni testimoni si sono accorti della sua presenza e hanno avvisato tempestivamente i soccorsi. In particolare, a chiamare il numero d’emergenza è stato un camionista sei F.lli Rossi, che è passato poco dopo la caduta.

In zona si trovava anche un’oss che ha provato con un massaggio cardiaco perché l’uomo ancora respirava nonostante le condizioni davvero critiche.

Purtroppo è stato tutto inutile e poco dopo è morto: quando forze dell’ordine e soccorritori sono arrivati era già senza vita.