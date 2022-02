Incidente stradale a Cerveteri, auto contro moto: morto un uomo di 36 anni

Un motociclista di 36 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Cerveteri: la sua moto è finita sull'asfalto dopo l'impatto con un'auto.

Tragedia a Cerveteri, comune in provincia di Roma, dove nella mattinata di domenica 6 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 36 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Cerveteri

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 11:30 lungo la via del Sasso, all’altezza di via della Spiga. Secondo quanto ricostruito, Jacopo Rinaldi, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Honda Cbr quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto condotta da un 77enne di Bracciano. A causa dell’impatto è finito sbalzato sull’asfalto provocandosi ferite gravissime.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno infatti subito constatato la criticità dei traumi riportati e hanno tentato di stabilizzarlo per poi trasferirlo in ospedale in elisoccorso. I tentativi si sono però rivelati vani perché, prima dell’atterraggio del mezzo, il cuore di Jacopo ha smesso di battere.

Incidente stradale a Cerveteri: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale di Cerveteri e i Carabinieri, che hanno provveduto a chiudere al traffico il tratto di strada interessato ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima, professionista molto stimato in tutta la cittadina del litorale a nord di Roma, sono giunti moltissimi post sui social network.