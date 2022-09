Incidente stradale a Ivrea, morto un ragazzo di 26 anni: fatale lo scontro con un’auto

Matteo Bianco, ragazzo di 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ad Ivrea, mentre era a bordo del suo scooter.

Un altro terribile incidente stradale ha causato la morte di un giovane uomo. A perdere la vita nel tragico schianto è stato Matteo Bianco, un ragazzo di 26 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 15 settembre, in via Torino a Ivrea e purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Il giovane Matteo Bianco, di 26 anni, era a bordo del suo scooter quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, si è andato a scontrare con un’automobile, una Lancia Y, all’incrocio con la strada che porta a Canton Burzio.

A causa del violento impatto, purtroppo il giovane è morto sul colpo e i soccorsi si sono rivelati inutili. Gli agenti della polizia locale stanno indagando sulla dinamica esatta dell’incidente.