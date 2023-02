Incidente sul lavoro ad Asti, 73enne muore dopo essere stato colpito dal pezzo di un macchinario

Un uomo di 73 anni, Felice Rossi, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, che è avvenuto ad Asti, in Piemonte, nella mattinata di domenica 12 febbraio 2023.

Ecco tutti i dettagli su questa tragica vicenda.

Incidente sul lavoro ad Asti, morto un uomo di 73 anni: i dettagli

Un nuovo incidente sul lavoro in Italia, questa volta è accaduto ad Asti, in Piemonte e più precisamente in località Variglie.

La vittima di questo drammatico incidente è Felice Rossi, un uomo di 73 anni, che è stato colpito dalla coclea di un macchinario per il trasporto delle nocciole.

La dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita del 73enne: ecco cosa sappiamo

L’incidente che ha spezzato la vita di Felice Rossi si è consumato nella mattinata di domenica 12 febbraio 2023, all’interno dell’area di un’azienda agricola che si occupa di lavorazione di nocciole ed è situata in località Variglie, una frazione di Asti.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni trapelate sulla vicenda, l’uomo stava utilizzando un trasportatore a coclea per la lavorazione delle nocciole, quando improvvisamente un pezzo della macchina si è staccato mentre era in funzione e lo ha colpito violentemente al volto e alla testa.

L’intervento dei soccorritori e i vani tentativi di salvare la vita al 73enne

Sul luogo in cui si è consumato l’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e gli operatori del 118.

Purtroppo però al loro arrivo, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le Forze dell’Ordine indagheranno sull’accaduto, al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e la causa che ha portato alla rottura del macchinario.