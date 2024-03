Il velivolo è precipitato nella zona della Capanna Regina Margherita, a quota 4.554 metri, sul lato piemontese del Monte Rosa.

Elicottero dei soccorsi precipita sul Monte Rosa

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 di sabato 16 marzo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’elisoccorso proveniva dalla base di Borgosesia, in provincia di Vercelli. Sembra aver ricevuto una segnalazione di una persona precipitata in un dirupo, non distante dal confine con la Svizzera. La Capanna Regina Margherita è il rifugio più alto d’Europa.

Cosa è successo

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. Hanno raggiunto il luogo dell’atterraggio gli elisoccorsi di Aosta e Airzermatt ed è stato preallertato anche il soccorso alpino della X delegazione Valdossola. Le operazioni di recupero sono state rese più ostiche dalle condizioni climatiche avverse, era infatti presente un forte vento. Tuttavia le quattro persone a bordo ne sono uscite incolumi e sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Borgosesia per sottoporsi ad alcuni esami di controllo.

Tre escursionisti precipitano per diversi metri

Nella mattinata di oggi è accaduto un altro incidente ad alta quota, questa volta in alta Val Venosta. Intorno alle 8:30 tre escursionisti, che si trovavano sulla Croda nera, sono precipitati giù, finendo in una zona rocciosa. Immediato l’intervento dell’elisoccorso Pelikan 1 e 3 e del soccorso alpino di Malles. Uno di loro ha riportato ferite gravi, mentre gli altri due solo lievi lesioni.