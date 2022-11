Indiscrezioni dalla Casa Reale: la verità sugli ultimi giorni della regina Elisabetta

A quasi tre mesi dalla morte della regina Elisabetta, il Regno Unito continua a piangere la perdita della seconda sovrana più longeva della storia della monarchia (con 70 anni di regno, è seconda solo a Luigi XIV, che regnò circa due anni di più).

A due mesi dalla morte, il Daily Wire ha riportato alcune indiscrezioni sui suoi ultimi giorni di vita, vissuti con la serena consapevolezza che il suo tempo su questo pianeta fosse ormai limitato.

La forza della Regina

L’ha accompagnata fino all’ultimo sospiro e, con serenità e dedizione, non ha mai smesso di prendersi cura del regno. Il medico le aveva consigliato un periodo di riposo dopo lo scorso autunno, in cui si era affaticata al punto da avere un calo di energie.

Lo ha fatto a metà. Sapeva di essere fragile, ma non è venuta meno a impegni istituzionali, come il Giubileo dello scorso giugno 2022. Ha accettato l’arrivo della sua ora con la dignità che solo una regina può mostrare. «La sua fede era tutto per lei. Mi ha detto che non aveva rimpianti» ha detto il dott. Greenshields, riferendosi all’ultimo fine settimana che ha trascorso con lei a Balmoral.

Il rapporto tra Elisabetta e Carlo

La regina ha scelto che la corona passasse al primogenito Carlo e a sua moglie Camilla, entrambi visibilmente addolorati – insieme al resto della Royal Family che, nonostante i diversi scandali che l’hanno segnata nel tempo, si è sempre dimostrata unita oltre tutto – durante la cerimonia funebre della sovrana inglese. Oneri e onori per la nuova coppia al trono, che dovrà affrontare e gestire da subito sfide sociali e politiche non poco impegnative.

Sebbene Elisabetta fosse estremamente istituzionale nel porsi all’interno delle dinamiche monarchiche, ai figli resta il ricordo di una madre dolce e premurosa. Soprattutto con uno. Ma non è Carlo.

Andrea, il figlio prediletto

Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Dal pù grande al più piccolo. Sembrerebbe proprio che tra la regina e il terzogenito ci fosse un rapporto eslcusivo, che la sovrana non aveva con gli altri tre. Stima reciproca oltre il legame naturale madre-figlio, la regina con Andrea si sarebbe sentita, più che con chiunque altro, libera di essere se stessa.

Inoltre, gli ha sempre riconosciuto il grande impegno dimostrato nella battaglia della Falkland. Come viveva Carlo questa connessione? Al di fuori, evidentemente. E con non poca gelosia. A confermare l’indescrizione, l’attrice reale Katie Nicholl, che dichiarò tempo fa: «C’è una vera tensione tra Carlo e Andrea. Andrea ha un rapporto molto diverso con sua madre e la regina con lui è molto più diretta».