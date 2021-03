L'Inter dovrebbe presentare il nuovo logo alla stampa già questa settimana.

L’ufficialità del nuovo logo dell’Inter è vicinissima. Già martedì 30 marzo la società nerazzurra dovrebbe presentarlo in conferenza stampa. Ormai il suo design è noto da tempo, ma per il cambio definitivo era indispensabile attendere alcuni passaggi burocratici. Adesso però manca davvero poco.

Il club di Milano ha infatti depositato tutti i documenti necessari.

Il nuovo logo dell’Inter

La struttura del nuovo logo dell’Inter è simile a quella del precedente, anche se più moderna. Importanti le modifiche in termini cromatici. E’ sparito, infatti, l’oro sullo sfondo, per lasciare spazio esclusivamente ai colori nerazzurri. Il bordo è nero e lo sfondo blu (più scuro e saturo rispetto a quello utilizzato a partire dal 2014). La novità più rilevante, però, riguarda le lettere all’interno, bianche: la I e la M sono in evidenza, mentre sono sostanzialmente sparite la F e la C.

La volontà è dunque quella di sottolineare la nuova denominazione Inter Milano, soprattutto per le mosse sul mercato estero.

In settimana dovrebbe partire anche la campagna pubblicitaria “I am Milano“, che servirà proprio a lanciare il nuovo marchio nel territorio nazionale ed internazionale. Il progetto di marketing dovrebbe abbracciare diversi settori: dalla moda ai videogiochi, senza dimenticare ovviamente il tradizionale merchandising nerazzurro. Il nuovo logo, invece, dovrebbe vedersi in campo soltanto a partire dalle gare di Serie A in programma ad aprile.