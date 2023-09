Inter: presentato il progetto per il nuovo stadio

È stato presentato il progetto per il nuovo stadio dell’Inter, così come previsto dall’accordo con i rossoneri con cui le squadre hanno deciso di procedere separatamente. Così, l’Inter ha scelto di portare i suoi colori fuori dai confini di Milano e precisamente a Rozzano (MI).

Presentato il progetto per il nuovo stadio dell’Inter

La delegazione composta dai manager del club, Alessandro Antonello (amministratore delegato) e Mark Van Huuksloot (Coo) ha incontrato i sindaci di Rozzano e Assago per presentare il progetto del nuovo stadio.

Il nuovo impianto sarà edificato a Rozzano, ma con le sue ampie diramazioni coinvolgerà anche i comuni limitrofi come Assago, così come è stato annunciato nell’incontro di ieri, mercoledì 13 settembre.

Il nuovo stadio dell’Inter a Rozzano

In base al progetto presentato, il nuovo stadio dell’Inter sarà una struttura mastodontica, dalla capienza di 70.000 persone. Per farsi un’idea, lo stadio Olimpico di Roma – secondo solo a San Siro tra gli stadi italiani – accoglie poco più di 70.000 spettatori.

Il nuovo stadio dei neroblu sarà composto anche da un’area ricreativa con il museo dedicato alla squadra, per immergere appieno i tifosi nell’atmosfera e nella storia dell’Inter. Non solo, lo stadio è pensato per dare vita a un progetto più ampio con al centro lo sport. Oltre agli uffici del club, saranno anche posizionati campi sportivi (non solo calcistici), per consentire e incentivare la frequentazione anche nei giorni in cui non ci sono partite.

Formalizzato il percorso per l’edificazione del nuovo stadio dell’Inter

L’ad Alessandro Antonello ha annunciato che grazie all’incontro con i sindaci di Rozzano e Assagno è stato finalmente “formalizzato l’inizio del percorso”. Non resta quindi che attendere l’inizio dei lavori, che dovrebbero consentire lo sviluppo di un’area molto ben selezionata, in un parco verde aperto al pubblico.

La vicinanza ai trasporti pubblici è solo uno dei vantaggi, così come l’ampiezza di terreno su cui edificare la struttura sostenibile dello stadio e dei suoi annessi: negozi, strutture di ristorazione e intrattenimento per i tifosi e i visitatori.