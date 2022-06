Isola dei Famosi, chi sarà il vincitore per Guendalina Tavassi: il pronostico dell’ex naufraga

Chi vincerà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi? Guendalina fa il suo pronostico e non nasconde i nomi dei suoi naufraghi preferiti.

Dopo aver replicato l’esperienza all’Isola dei Famosi al fianco del fratello Edoardo, Guendalina Tavassi fa il suo pronostico sul possibile vincitore della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Per chi fa il tifo e chi prprio non sopporta?



Isola dei Famosi, per chi tifa Guendalina Tavassi

Per “motivi personali” non ha accettato il prolungamento del reality e ha preferito tornare in Italia. Tuttavia, Guendalina Tavassi resta una fedelissima del programma e non nasconde le sue preferenze.

“Ho costretto Edoardo a partecipare al programma insieme a me. Quando gli dicevo che sarebbe stato difficile affrontare tutte le insidie, mi rispondeva che ce l’avrebbe fatta.

Avrebbe cucinato, avrebbe pescato, avrebbe montato le tende. Poi però, appena arrivato in Honduras, si è accomodato su una stuoia ed è rimasto lì a guardare. Gli unici momenti in cui si alzava, era quando gli passava una bella ragazza davanti”, ha detto Guendalina parlando di suo fratello. Lei però non smette di fare il tifo per Edoardo e non solo.

“Da sorella vorrei la vittoria di Edoardo, che però è un traguardo che si contende con Nicolas Vaporidis, un uomo che sta dimostrando una forte maturità e che sta piacendo ai telespettatori.

Con lui, Carmen di Pietro e Alessandro Iannoni eravamo un gruppo fantastico. Mi sono impegnata tanto a trasformare Nicolas da serio a sfacciato. Inoltre, mi farebbe piacere la vittoria di Carmen, una donna speciale con un temperamento unico, che sprizza simpatia”, ha sottolineato.

Con chi invece proprio non va d’accordo? Sono Roger Balduino e Gennaro Auletto i naufraghi che la Tavassi non riesce a sopportare.

I complimenti per Alessandro

Oltre all’amicizia che l’ha unita a Carmen, Guendalina ammira molto suo figlio Alessandro, del quale parla amorevolmente e con sincerità.

“Alessandro è un ragazzo da apprezzare, molto coerente. Ha spiegato di non essere interessato a lavorare nel mondo dello spettacolo e di voler studiare. Sono molto amica sua, sono certa che farà strada anche se non necessariamente in televisione. Ale ha acquisito una maturità con questa esperienza che lo aiuterà tantissimo. Se non fosse uscito prima sarebbe quasi sicuramente arrivato in finale“, ha commentato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.