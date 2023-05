Isola dei Famosi, cosa c'è di vero nella lite tra Ilary Blasi ed Enrico Papi?

Cosa c’è di vero nella presunta lite tra Ilary Blasi ed Enrico Papi all’Isola dei Famosi? La conduttrice e il suo opinionista sono davvero ai ferri corti? La realtà, a quanto pare, è molto diversa da come appare.

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di una lite tra Ilary Blasi ed Enrico Papi dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. Stando alle indiscrezioni, l’opinionista è addirittura finito al centro di una riunione dei vertici per studiare un papabile sostituto. E’ davvero questa la verità? Pare proprio di no. E’ stato lo stesso Enrico, raggiunto da Valerio Staffelli, a raccontare come sono i suoi rapporti con Ilary.

Raggiunto da Staffelli per la consegna del tapiro a causa della presunta lite con Ilary, Enrico ha esclamato:

“Quando faccio televisione sono sempre spontaneo, non ho filtri, e in quel momento mi è saltato in testa di prendere la busta. No, non mi cacciano. No, ma non è vero. Non è vero, assolutamente no. Però sono contento per il Tapiro, mi piace molto”.