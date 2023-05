Isola dei Famosi, Helena smaschera Cristina: "In puntata ha mentito"

Helena Prestes, dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha smascherato Cristina Scuccia. La modella ha rivelato che la compagna d’avventura ha mentito, visto che è interessata ad “un uomo o una donna”.

All’inizio dell’Isola dei Famosi, Helena Prestes e Cristina Scuccia avevano stretto un bel rapporto. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato. Al termine dell’ultima diretta, l’ex suora se l’è presa con la compagna d’avventura, accusandola di averle fatto fare uno scivolone. A questo punto, la modella l’ha smascherata sfogandosi con Gian Maria Sainato. Quest’ultimo è rimasto spiazzato, visto che la Scuccia gli aveva assicurato di essere single.

Helena ha raccontato che Cristina, subito dopo la diretta, si è arrabbiata con lei e l’ha accusata di aver mentito. Ha dichiarato:

“Ma che male ho fatto a Cristina? Prima era sempre carina e ora è cambiata. Io l’ho vista troppo angosciata, non si fida, non è il suo lato umano bello. Ho scoperto che lei ha una persona che le piace, non so se è uomo o donna. Sì, non so se sta con una femmina o un maschio. E poi quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendomi ‘mi hai fatto fare uno scivolone’. Io le ho detto ‘è la tua vita non è mica una cosa di cui vergognarsi’. Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia. Ma è come se lei seguisse un copione , pura ipocrisia! Sei già cantante, hai fatto tanti programmi, non sei più suora. Diceva tutto davanti alle telecamere e poi faceva l’ingenua. Lei deve capire cosa vuole fare con la sua vita”.

Davanti al volto sconvolto di Gian Maria, Helena ha proseguito:

“Ha detto una bugia in puntata. Sì ha detto una bugia, io pensavo dicesse la verità. Perché da ex suora non mi aspettavo dicesse una bugia. Ha mentito sulla storia del fuoco e che io voglio un’amicizia televisiva. Per me adesso lei è un personaggio montato. Ti ha detto che è single? Oddio ma dai. Non è vero che è single! Ha una persona te lo giuro. Lei non è proprio trasparente. Non dice la verità davanti le telecamere. Lei sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita. Mi ha detto delle cose… Non mi piace quando una persona non dice la verità. Lei non la sta dicendo per arrivare in finale e vincere. Come riesce a dormire la notte? Qui c’è gente che gioca sporco”.