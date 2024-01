Isola dei Famosi: spunta il nome della nuova opinionista

Secondo un’indiscrezione bomba, L’Isola dei Famosi avrà una nuova opinionista. Così come accaduto al GF, anche per questo reality Mediaset ha deciso di puntare sui personaggi legati al mondo dell’informazione. Il nome sorprende i fan.

L’Isola dei Famosi 2024 potrebbe avere una veste parecchio diversa rispetto al passato. Secondo alcune indiscrezioni, Ilary Blasi è stata fatta fuori in favore di Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore, è spuntato anche il nome della nuova opinionista. A farlo è stato TvBlog, che parla di un personaggio del tutto inaspettato.

Su TvBlog si legge:

“Su questo tema pare farsi strada un’idea. Replicare cioè la decisione presa al Grande Fratello, che ha ingaggiato la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. In pole position per conquistare la poltrona di – anche qui unica– della nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarebbe la giornalista Elena Guarnieri “.

TvBlog prosegue:

“Elena Guarnieri è una giornalista di lungo corso presso Mediaset. Ha condotto per tanti anni Studio aperto. Ha anche condotto programmi televisivi come per esempio, Vite straordinarie, Gentes e Sipario del Tg4. Da gennaio 2024 è vice direttore del Tg5, testata questa per cui ha condotto l’edizione delle ore 13 e quella delle ore 20. Si pesca quindi di nuovo nella redazione del Tg5, in particolare nel gruppo dei vice direttori del telegiornale di Clemente J. Mimun, per scegliere un volto di un reality show di Canale 5″.