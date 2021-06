Isola dei Famosi, Valentina Persia piange per Andrea Cerioli: “Non gli frega di me”

Valentina Persia è scoppiata a piangere all'Isola dei Famosi per la sua amicizia finita con Andrea Cerioli. La donna è rimasta molto delusa.

Valentina Persia, a pochi giorni di distanza dalla finale dell’Isola dei Famosi, ha avuto un crollo emotivo per la fine dell’amicizia con Andrea Cerioli. I due hanno litigato in semifinale, ma non hanno più chiarito, e lei ha dichiarato di essere molto triste e delusa.

Isola dei Famosi, Valentina Persia piange per Andrea Cerioli

La finale dell’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 7 giugno 2021. Manca pochissimo tempo per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Nonostante questo, il gruppo sembra stia vivendo dei momenti di forte tensione. In modo particolare Valentina Persia, che si è sfogata per l’amicizia finita con Andrea Cerioli. La naufraga è scoppiata a piangere, dichiarando di essere molto delusa e di starci molto male.

I due avevano creato un rapporto di grande complicità, ma ora sembra che tutto sia finito, dopo una lite durante la semifinale. “Il rapporto con Andrea Cerioli in questi giorni? No comment” ha dichiarato Valentina Persia durante il daytime. “Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io. La nuova è Beatrice, poi ci sono Ignazio, Awed” ha spiegato la naufraga.

Isola dei Famosi: lo sfogo di Valentina Persia

Valentina Persia si è sfogata anche con Matteo Diamante. “Tutti uniti? Non sento che lo siamo. Da parte sua non c’è più la domanda ‘Dov’è Vale?’. È un’esclusione brutta” ha dichiarato la naufraga. Valentina è molto delusa per quello che è successo e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Io piango e ci sto male, perché speravo di finire questo percorso con lui. Io ci sto male, e lui… Sono anche stufa di farmi vedere così… Speravo che questa amicizia continuasse anche fuori” ha spiegato la naufraga, che ci teneva molto a questo rapporto. “Se tu non senti l’esigenza di venire da me a dire ‘Oh, risolviamo’, significa che non te ne frega niente. E perché devo stare male, visto che la mia vita mi aspetta fuori? Ho pigliato una toppa, non è la prima né l’ultima” ha aggiunto la Persia.

Isola dei Famosi, finita l’amicizia tra Valentina Persia e Andrea Cerioli

Dopo il litigio durante la semifinale, l’amicizia tra Valentina Persia e Andrea Cerioli sembra essere realmente finita. Il naufrago non ha dimostrato nessun desiderio di chiarire la situazione con la sua collega, tanto che lei ci è rimasta davvero molto male. I concorrenti in finale sono loro due, insieme a Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Awed e Diamante sono al televoto, per cui uno dei due abbandonerà il gioco all’inizio della finale, che andrà in onda lunedì 7 giugno.