Iva Zanicchi contro gli influencer: “Ostentazione di cattivo gusto”

Iva Zanicchi contro gli influencer: anche l'Aquila di Ligonchio dice "basta" all'ostentazione dei Vip social.

Così come fatto da Christian De Sica qualche giorno fa, anche Iva Zanicchi si è scagliata contro gli influencer. L’Aquila di Ligonchio, nello specifico, sostiene che l’ostentazione dei Vip social sia davvero di “cattivo gusto“.

Iva Zanicchi, seguendo le orme di Christian De Sica, ha detto la sua sugli influencer. Il discorso, ovviamente, ruota attorno all’ostentazione del lusso sui social da parte di certi Vip o presunti tali. “E basta. Ma possibile essere diventati cosi cafoni?“, ha tuonato l’attore qualche giorno fa. L’Aquila di Ligonchio, dal canto suo, ha dichiarato:

“Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto “.

La Zanicchi ha proseguito:

“Noi eravamo poveri e quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: ‘Non devi vantartene, mi raccomando’. A me hanno sempre insegnato l’ umiltà , non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”.

Iva ha sottolineato che lei non è contraria al mondo dei social, visto che anche lei ha un suo profilo, ma ha ribadito che non è necessario postare ogni attimo della propria vita e, soprattutto, bisogna sempre restare umili.

L’Aquila di Ligonchio ha aggiunto:

“Capisco che la gente sogna di diventare come loro, di salire sugli yacht o di avere le ville al mare, ma questa ostentazione continua non la trovo di classe. I miei genitori mi hanno insegnato di non far pesare agli altri ciò che si ha, perché ci sono persone meno fortunate di te che arrancano e che non arrivano alla fine del mese. Quindi va bene mostrare ma non bisogna esagerare sennò si rischia di diventare volgari“.