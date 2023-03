Iva Zanicchi, doppia gaffe al Cantante Mascherato: la cantante cita Malgioglio e Memo Remigi

Iva Zanicchi ha lasciato il segno durante la puntata de Il Cantante Mascherato, tra battute e gaffe che hanno letteralmente scatenato il web.

Iva Zanicchi e la gaffe su Amici al Cantante Mascherato

Iva Zanicchi ha sicuramente lasciato il segno nella prima puntata de Il Cantante Mascherato. La cantante è tra i giurati della nuova edizione con Flavio Insinna, Christian De Sica, Serena Bortone e Francesco Facchinetti. Si è subito fatta notare con una battuta che non è passata inosservata dopo l’esibizione dei Colombi. “Io amo gli uccelli” ha dichiarato, scatenando il divertimento del pubblico per il doppio senso. “Volevo dire che amo i colombi come amo i cani” ha sottolineato. La gaffe che ha colpito di più, però, è stata quella dopo la performance del Ciuchinho. Iva Zanicchi ha ipotizzato che dietro la maschera potesse esserci Cristiano Malgioglio, che era impegnato come giudice ad Amici 22. “Non è possibile, sta lavorando su un’altra rete” ha sottolineato subito Milly Carlucci, senza citare il programma di Maria De Filippi.

La seconda gaffe su Memo Remigi

Non contenta della gaffe appena fatta, Iva Zanicchi ha deciso di riprovare ad indovinare chi si nascondesse dietro quella maschera, facendo un altro nome che ha mandato tutti in imbarazzo. “Al posto di Malgioglio direi Memo Remigi” ha dichiarato la cantante. C’è stato un momento di imbarazzo, visto che l’uomo era stato allontanato dalla trasmissione Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone, anche lei nella giuria de Il Cantante Mascherato. In questo caso la conduttrice ha preferito lasciar perdere.