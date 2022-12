J-Ax a Sanremo 2023, a giugno aveva detto: "Non parteciperò mai"

J-Ax, strano ma vero, sarà in gara al Festival di Sanremo 2023 con gli Articolo 31.

Soltanto qualche mese fa, però, aveva promesso che non avrebbe mai accettato di salire sul palco dell’Ariston.

Amadeus ha annunciato i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Tra i Big ci sono anche gli Articolo 31, una notizia che ha lasciato i fan senza parole. Il motivo è presto detto: qualche mese fa, precisamente a giugno, Alessandro Aleotti aveva promesso che non sarebbe mai salito sul palco dell’Ariston.

Intervistato dal settimanale Oggi, aveva dichiarato:

Come mai ha cambiato idea? E’ stato lui stesso a spiegarlo.

Dopo l’annuncio di Amadeus, J-Ax ha spiegato ai fan il motivo per cui ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2023.

Via Instagram, ha dichiarato:

Per spiegare il sì a Sanremo, J-Ax ha utilizzato un rap che ha fatto impazzire i fan.

Ha proseguito:

“Ho detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston e se ti manda in acido succhiami il Gaviscon. Non voglio mai più prendere un amico per il collo e sciogliere una band perché maniaco del controllo. Non sono un dittatore come Kim in Nord Corea. Quindi quando Jad ha detto: andiamo. Ho detto: bella idea. Partiamo da Milano. Mecca degli zanza, Beppe si fa i selfie in Sala, ma in cantina scracka senza soldi in tasca. L’inclusività è una farsa, puoi chiamarla nolo ma rimane un nolo-gramma. Quindi l’Articolo ritorna. Non siamo un monumento, siamo il piccione che ci ca*a sopra”.