L’ex opinionista di Uomini e Donne Jack Vanore è stato dato per morto: la diffusione online della fake news ha fatto infuriare il diretto interessato (alle prese con un recente e tragico lutto) che ha postato un duro sfogo sui social.

Uomini e Donne, Jack Vanore dato per morto: lo sfogo sui social

La rabbia di Jack Vanore esplode sui social. L’ex opinionista di Uomini e Donne che, in passato, ha affiancato Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha abbandonato la sua solita educazione e pacatezza rendendosi protagonista di un duro sfogo postato sui suoi canali social. Nonostante la reazione esternata, gli utenti si sono prontamente schierati dalla parte del vecchio volto del dating show, mostrandogli comprensione e supporto.

Tutto è nato quanto Vanore ha postato tra le recenti Instagram Storie alcuni post con i quali svelava di aver perso un caro amico. L’intervento apparso sul web, tuttavia, è stato frainteso e, rapidamente, si è diffusa a macchia d’olio sul web una fake news che riportava la notizia della scomparsa dell’ex opinionista di Uomini e Donne.

“Sono veramente arrabbiato, non perché stanno usando la mia immagina per assicurarsi dei likes, che sinceramente non me ne frega una mazza”, ha tuonato.

La reazione alla fake news

“Sono arrabbiato perché la disgrazia di per sé c’è stata realmente perché io ho perso una persona vicina a me in modo tragico. E loro, e mi sto riferendo a tutti questi articoli che usano la mia immagine con su scritto ‘morto’ o addirittura con lo sfondo con scritto Uomini e Donne, sono da denuncia”, ha affermato Vanore. E ha aggiunto: “Ripeto, la disgrazia l’ho subita veramente e voi lucrate per dei likes su una disgrazia reale”.

L’ex opinionista, infine, ha concluso con rabbia: “Fate schifo ragazzi, schifo. Non c’è niente da aggiungere. Ma vi rendete conto che è tutto il giorno che ricevo telefonate da amici, mi scrivete in migliaia, la mia fidanzata riceve chiamate, le mie due sorelle, mio fratello, mio padre…Per smentire questa cosa qua. Ma sapete lo choc che avete creato alle persone? Voi utilizzate questa notizia reale per farvi pubblicità. Siete incommentabili, anzi, siete delle teste di c***o. Io spero che un minimo di coscienza ce l’abbiate e la smettiate di fare articoli di questo genere. Ne dubito fortemente, però, perché le teste di c*zzo purtroppo esistono. Siete incommentabili”.