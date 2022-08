James Senese in lutto: è morta l’adorata moglie Rina

James Senese in lutto: l'artista napoletano ha perso l'adorata moglie Rina.

Terribile lutto per l’artista napoletano James Senese. L’uomo ha perso l’adorata moglie Rina, motivo che l’ha spinto ad annullare il concerto previsto per la serata del 25 agosto a Rutino, in provincia di Salerno.

James Senese in lutto

L’artista napoletano James Senese sta vivendo un lutto molto delicato: sua moglie Rina è morta. La notizia è stata resa pubblica dalla pagina Facebook dell’artista. Si legge:

“Per il grave lutto familiare il concerto previsto per stasera 25 agosto a Rutino (SA) è spostato a data de definirsi”.

L’amico Gianni Simioli ha immediatamente espresso il suo cordoglio: “Il mio abbraccio più affettuoso e sincero a James.

Lui sa perché“.

Chi è James Senese

Classe 1945, James Senese Gaetano è nato il 6 gennaio a Napoli, nel quartiere Miano, da papà James Smith, soldato statunitense afroamericano, e mamma Anna Senese. Appassionato fin da piccolino alla musica, inizia la sua carriera come sassofonista. Nel 1961 fonda insieme a Mario Musella e ad altri artisti il complesso Gigi e i suoi Aster.

Il successo di James Senese

In seguito, James Senese entra a far parte de I 4 Con, fondato con Mario Musella e Vito Russo.

Con loro incide alcuni dischi, ma non riscuote il sueccesso sperato. Sempre con l’amico Musella, quindi, dà vita prima agli Showmen e poi agli Showmen 2. Arriva finalmente il successo, che lo consacra come sostenitore del neapolitan power.