Juliana Moreira e Stoppa in Thailandia: “La nostra attività sta fallendo”

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno replicato contro i detrattori che li hanno criticati per il loro viaggio in Thailandia.

Juliana Moreira e suo marito, Edoardo Stoppa, sono partiti per la Thailandia e hanno replicato contro le polemiche degli haters per il loro viaggio all’estero nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa in Thailania: le polemiche

La showgirl Juliana Moreira e l’ex inviato di Striscia Edoardo Stoppa sono partiti per la Thailandia. Il loro viaggio all’estero ha scatenato una valanga di polemiche sui social e c’è chi ha criticato la coppia per aver deciso di partire per l’estero nonostante le restrizioni in vigore per l’emergenza Coronavirus. Juliana Moreira ha replicato alle critiche specificando che lei e suo marito si recherebbero in Thailandia ogni anno a causa di una loro attività lavorativa (che starebbe fallendo proprio a causa della pandemia): “Sono 15 anni che veniamo in Thailandia, abbiamo aperto un’attività che, ovviamente, è quasi al fallimento data la situazione.

Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena”, ha specificato la showgirl mettendo a tacere le polemiche.

I due non hanno specificato di quale attività si tratti ma è possibile che sia legata al Muay Thai, boxe thailandese che entrambi praticano con passione.

Juliana Moreira: la famiglia

Juliana Moreira ha rivelato che a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus sarebbe ormai moltissimo tempo che non vedrebbe i suoi familiari, residenti in Brasile. La showgirl ha specificato che per viaggiare lei ed Edoardo Stoppa avrebbero rispettato alcune obbligatorie misure di sicurezza: “Siamo chiusi in albergo, in quarantena preventiva, con tre tamponi da fare anche senza nessun tipo di sintomi”, ha affermato. Con la coppia sarebbero presenti i due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel.

Juliana Moreira: i figli

Dopo essersi innamorati nel 2007 Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono convolati a nozze nel 2017. I due hanno avuto due bambini, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016. La coppia vive a Milano ma spesso viaggia per motivi di lavoro. A causa dell’emergenza Coronavirus Juliana Moreira non ha potuto far visita alla sua famiglia in Brasile, motivo per cui ha espresso la sua nostalgia ai fan.