Juventus, il messaggio di Angel Di Maria: “Restiamo concentrati”

Il nuovo esterno d'attacco della Juventus, DI Maria, è pronto per la nuova stagione e carica i suoi compagni con un messaggio social: "Stiamo concentrati"

È passato meno di un mese da quando Angel Di Maria, il fortissimo esterno d’attacco argentino ex Real Madrid e Paris Saint-Germain, è approdato in Serie A alla Juventus, ma ‘El Fideo‘ è già diventato leader dello spogliatoio bianconero.

Juventus, Di Maria è già leader: il messaggio ai suoi compagni

L’argentino, vincitore con la Seleccion dell’ultima edizione della Copa America con tanto di goal decisivo nella finale contro il Brasile, è pronto a stuoire i fan di calcio italiani. L’esterno mancino, che ha già fatto vedere il suo talento in Spagna, Inghilterra e Francia, ha un solo obiettivo in testa: quello di vincere la prossima Serie A. Per farlo, però, la Juve dovrà migliorare di molto le prestazioni deludenti degli ultimi due anni in cui ha raggiunto solamente il quarto posto e il piazzamento Champions.

Di Maria e il messaggio social: “Stiamo concentrati”

Con il campionato che sta per iniziare, quindi, Di Maria ha deciso di spronare i suoi compagni di squadra scrivendo un bel messaggio motivazionale sul suo profilo Instagram, accompagnandolo con una foto che lo ritrae destreggiarsi in allenamento. Ecco le parole del campione: “Non manca niente per iniziare il campionato. 100% concentrati sul primo obiettivo.”