Juventus, svelata la terza maglia: è rosa e blu

La Juventus svela la terza maglia, che presenterà due colori sgargianti come il rosa e il blu per la stagione 2022/2023.

Juventus, svelata la terza maglia

L’esordio in campionato contro il Sassuolo si avvicina, e in attesa di scoprire come la società rinforzerà la squadra entro la fine del mercato, dal punto di vista del merchandising intanto la Juventus sembra aver svelato la sua terza maglia.

In realtà a svelare il design della maglia è il sito Footyheadlines, specializzato in brand e marchi a tema calcistico che pubblica le prime immagini.

Una Juve “sgargiante”

Come si può vedere dalle immagini del sito, la maglia prodotta dallo sponsor tecnico Adidas introdurrà un design sgargiante con i colori rosa e blu.

La colorazione ufficiale è ‘Collegiate Royal / Acid Red / White‘. Più nel dettaglio, troviamo un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le maniche che completano il look, insieme a 3 strisce bianche sulle spalle.

Aspettando il mercato

Con questo cambio di look, sicuramente la Vecchi Signora vuole rinfrescare la propria immagine, ma i tifosi e la società sanno che la stagione della Juventus passerà non tanto dagli incassi sulle maglie, ma sulle prestazioni in campo.

Con l‘infortunio di Pogba, le cose si complicano per Allegri che ora chiede dal mercato altri acquisti. Il serbo Kostic è già in arrivo per rinforzare l’attacco, ma a centrocampo il tecnico toscano aspetta con ansia Paredes, per aumentare la qualità in mediana e per colmare il gap con le milanesi che in questi momento sembrano in pole per la conquista del prossimo scudetto.