Kate Middleton, la strategia segreta: perché possiede ogni abito in due tinte

Kate Middleton possiede molti abiti identici ma di diverso colore. Tutto quello che c'è da sapere.

Kate Middleton è una vera e propria icona di stile e in tanti tra i suoi fan hanno notato un trucco che la duchessa userebbe con i suoi capi preferiti.

Kate Middleton: lo stesso abito

Kate Middleton è diventata famosa in tutto il mondo come icona di stile e in tanti hanno lodato il fatto che la duchessa abbia usato in più d’un occasione lo stesso abito o lo stesso paio di scarpe usato in precedenza.

Durante le festività natalizie del 2021 Kate è apparsa in pubblico con un lussuoso abito rosso firmato dalla stilista Catherine Walker. Lo stesso vestito era stato indossato dalla duchessa anche in occasione del funerale del Principe Filippo ma, in quel caso, ovviamente era nero. Kate Middleton possiede dunque due capi identici (ma di diversi colori) per molti dei suoi abiti preferiti e sarebbe solita indossarli a diverso tempo l’uno dall’altra per non ripetersi.

Kate Middleton: i look

Kate Middleton è stata spesso lodata dal pubblico anche per la sua passione per la moda poco costosa: spesso la duchessa è apparsa in pubblico con dei look acquistati da Zara o da altri brand di moda low cost. Lo stesso non si può dire della cognata Meghan Markle, finita nell’occhio del ciclone per aver utilizzato abiti fin troppo costosi.

Kate Middleton e Meghan Markle

Meghan Markle, che ha detto addio ai titoli nobiliari insieme al marito Harry nel 2020, è stata spesso criticata dai media di tutto il mondo per le sue spese fin troppo eccessive in fatto di abiti.

L’ex duchessa del Sussex non avrebbe badato a spese neanche per quanto riguarda i gioielli, i viaggi o la lussuosa casa dove lei e Harry avevano inizialmente stabilito la loro residenza (a Frogmore Cottage). Kate Middleton e la cognata, secondo indiscrezioni, non avrebbero un ottimo rapporto e sembra che la moglie di William abbia persino escluso Meghan da alcuni dei party esclusivi della sua famiglia.

Attualmente Meghan e Harry vivono negli Stati Uniti, dove avrebbero acquistato una lussuosa villa in mezzo al verde.

I due, già genitori del piccolo Archie Harrison, a giugno sono diventati genitori della loro seconda figlia, Lilibet Diana. Oggi la coppia risiede in pianta stabile negli Stati Uniti e sembra che i loro rapporti con i familiari non siano migliorati.