Katia Pedrotti mostra la spettacolare villa delle sue vacanze

L'ex gieffina Katia Pedrotti ha deciso di mostrare ai fan la super villa per le sue vacanze in Sicilia, con interni a dir poco pazzeschi

Se tutti noi sogniamo le prossime vacanze estive, i Vipponi nostrani si sono già ampiamente portati avanti. Tra loro c’è anche la bellissima Katia Pedrotti, che al momento si trova in Sicilia per un soggiorno all’insegna del relax. L’ex concorrente del Grande Fratello ha difatti deciso di passare qualche giorno in una regione a dir poco spettacolare in un’altrettanto magnifica magione.

Con foto e video da far invidia, l’influencer milanese ha dunque ripreso e immortalato ogni singola stanza della meravigliosa villa scelta per le sue vacanze.

Katia presenta la casa delle vacanze

Con una clip condivisa sul suo profilo Instagram, Katia Pedrotti ha quindi colto l’occasione per mostrare ai suoi follower la mega villa scelta per le sue vacanze in Sicilia. Com’è possibile vedere direttamente dai suoi contenuti online, la casa è davvero strepitosa, corredata di tutti i comfort necessari a rendere ancora più speciale il periodo di riposo dell’ex gieffina e della sua famiglia. Da mettere in risalto è soprattutto l’arredamento, con mobili chiari che denotano uno stile prettamente moderno e luminoso.

Frattanto la storia d’amore con Ascanio Pacelli prosegue alla grande, a distanza di tanti anni dalla loro conoscenza nella casa del Grande Fratello e la nascita di due figli. Entrambi si dilettano tra programmi e spot televisivi, mentre non mancano di tenersi in forma, lui con il golf e lei con sessioni giornaliere di fitness.