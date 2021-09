Katia Ricciarelli caduta in giardino: “Chi è lo str**zo che ha messo così questa sedia?”

"Uh Signore, ma chi è lo str**zo che ha messo così la sedia?", ha detto la Ricciarelli mentre si ribaltava. Pisu e Montano sono arrivati a soccorrerla.

Molti dei fan più affezionati avevano già espresso alcune critiche nei confronti di Katia Ricciarelli, entrata dolce e amorevole nella casa più spiata d’Italia, ma rivelatasi poi una “madre badessa”, come hanno commentato alcuni telespettatori in seguito alle critiche indirizzate a Francesca Cipriani.

Ma nella casa di Cinecittà non mancano neppure gaffe e sorrisi: Katia Ricciarelli è caduta dalla sedia, ribaltandosi in giardino, non distante dalle scale. Fortunatamente, la celebre cantante lirica non si è fatta niente e i telespettatori hanno subito commentanto sul web con il sorriso.

Gf Vip, Katia Ricciarelli caduta dalla sedia

Nelle ultime ore la convivenza nella casa del Gf Vip comincia a farsi più animata: Katia Ricciarelli, dopo essersi lasciata andare a confidenze toccanti e personali, è stata protagonista di un’accesa discussione.

Poi ha fatto sorridere i fan con una caduta dalla sedia, prontamente aiutata da due compagni d’avventura.

Fortunatamente si è trattato solo di un piccolo incidente, che la Ricciarelli ha preso con il sorriso.

Katia Ricciarelli caduta dalla sedia: cos’è successo

Piccolo incidente per Katia Ricciarelli, che è uscita in giardino per prendere un po’ di fresco ma il suo momento di relax è subito stato rovinato da un brutto capitombolo.

La poltrona sulla quale si è seduta, infatti, si è ribaltata e la gieffina è caduta.

Immediato l’arrivo di Nicola Pisu, che ha cercato di alzare la cantante. Subito dopo è accorso Aldo Montano: insieme hanno soccorso Katia Ricciarelli, aiutandola ad alzarsi.

Gf Vip, Katia Ricciarelli caduta dalla sedia: la sua reazione

Fortunatamente Katia Ricciarelli sta bene. Cadendo, ha detto: “Uh Signore, ma chi è lo str**zo che ha messo così questa sedia?“.

Il video ha subito fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno sorriso per l’accaduto.