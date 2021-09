Gf Vip, Katia Ricciarelli si infuria in piena notte: “Non fatemi passare per pazza”

Sentendosi vittima di un'ingiustizia, Katia Ricciarelli ha sbottato contro gli altri Vipponi: ecco cos'è successo nella casa più spiata d'Italia

Anche nella casa del Grande Fratello Vip 6 le dinamiche cominciano a innescarsi. Una tra le più attive in tal senso è Katia Ricciarelli, che nelle scorse ore non le ha mandate a dire a suoi coinquilini. Durante il gioco del Lupus in Fabula, nessuno ha spiegato le regole alla soprano, che si è sentita inclusa.

La cantante si è pertanto allontanata dal tavolo, delusa dal comportamento degli altri Vipponi.

Carmen Russo ha subito cercato di tranquillizzarla, ma l’artista veneta non ha voluto sentire ragioni, sbottando anzi contro di lei: “Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? […] Guardate che non ho torto”.

Non Katia che si offende perchè non le hanno spiegato il gioco SCUSATE MA STO LACRIMANDO DALLE RISATE 😭 #GFVIP pic.twitter.com/08rvSdjoYb — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 22, 2021

Katia Ricciarelli sbotta contro gli altri Vip

Giucas Casella, Carmen Russo e Tommaso Eletti hanno dunque assistito allo sfogo della Ricciarelli, che nel frattempo era andata nella sua camera. I tre gieffini hanno poi cercato di spiegarle che nessuno voleva escluderla, ma lei per tutta risposta li ha cacciati dalla stanza. “Volevate la guerra? L’avete avuta adesso! Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata […]”.

non Katia Ricciarelli che li ha cacciati dalla stanza: questa donna mi fa volare #gfvip pic.twitter.com/cClvVj5Yms — marc (@mrcprovacitu) September 22, 2021

“Quello che è successo è molto grave. Mi sono sentita come una cretina per il fatto che non avete cercato di coinvolgere tutti. […] Devono imparare l’educazione”. Questo dunque l’exploit della soprano, che certamente regalerà molti altri momenti clou nella Casa di Cinecittà.